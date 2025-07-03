Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi, iç transferde imzaları attırmaya devam ediyor.

Yeniboğaziçi Kulübü dün takım kaptanı Ramadan Ağdaç ve kanat oyuncusu tecrübeli ayak Serhat Özuğurlu ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

“Kaptan yuvada kaldı.

Takım kaptanlarımızdan Ramadan Ağdaç Kulüp başkanımız İbrahim Özişleyen ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yeni sezon için anlaşma sağlayarak takımda kaldı. Hem kendisine hem camiamıza hayırlı olmasını dileriz…

Yine, Yeni, Yeniden SÖ-7-

Serhat Özuğurlu ile Anlaşma sağlandı ve Yuvada kaldı.”