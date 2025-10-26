Eğitimci, yazar, şair Mahmut İslamoğlu bugün vefat etti. 1 Mart 1934 tarihinde Limasol’da doğan, Kıbrıs Türk folkloruna ve eğitimine yıllarca hizmet veren Mahmut İslamoğlu, Türk Maarif Koleji’nin kurucularındandı. İslamoğlu ayrıca, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda müfettişlik, Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

91 yaşında hayata veda eden Mahmut İslamoğlu’nun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.