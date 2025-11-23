Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Burak Yiğit, Güneş Demir
Yenicami: Övgü, Halil İbrahim, Reşit, Alaatin, Görkem, Yasin, Mehmet Çavuş, Ali, Barış, Jimmy Mwanga(Hüseyin), Aboubacar Sangare.
Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur, (Berhan), Sercan(Fikret), Yakup(Ali Bayır), Hakan, Berkem, Babacar M. Diop, Ndong Meye, Samson Ebuka(Eray)
Goller: Dk. 82 Hüseyin(Yenicami), Dk. 33 Hakan, Dk 48 Sercan, Dk.54 Ndong Meye ve Dk. 78 Ali Bayır(Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 10. hafta maçında Yenicami, Cihangir’i konuk etti. Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Cihangir maçını Osman Özpaşa yönetti.
Maçın ilk bölümünde ilk tehlikeli atağı değerlendiremeyen Yenicami karşısında Cihangir, Hakan Karacaoğlu’nun güzel golüyle 1 – 0 öne geçti.
İkinci devreye daha etkili başlayan Cihangir, Sercan’ın kafa ve Meye’nin golleriyle 54’te skoru 0 – 3 yapıp rahatladı.
Bu dakikadan sonra oyuncu değişikliklerine giden Ali Oraloğlu’nun oyuna aldığı Ali Bayır eski takımına attığı golle skoru 0 – 4 yaparken, gole sevinmedi. Maçın skorunu belirleyen gol ise Hüseyin Arifoğlu’ndan geldi. 1 – 4