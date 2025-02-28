Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serkan Özdenkci, Arif Malek

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Lütfi (Dk.36 Arda Karacan), Rifat(Mahmut), Reşit(Karl), Remzi, Arda Sözcü

(Dk.46 Alaattin), Samet, Ikechukwu Okorie, Eray, Exauce M. Mbou

Cihangir: Hasancan, Mikail, Selçuk(Ali Bayır), Erol, Yusuf, Uğur(Hakan), Meye, Muhittin, Sercan,

Omare Gassama, Yankı(Dk.77 Berhan)

Goller: Dk.3 Ozan Moroğlu (KK), Dk.6 Selçuk Sergeç, Dk.78 Muhittin Tümbül, Dk.89 Ali Bayır (Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 21’inci haftasında zirve yarışını sürdürmek isteyen Cihangir, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göçmenköy’e konuk oldu.

Atatürk Stadı’ndaki mücadelede Cihangir maçın başında ve son bölümlerinde bulduğu gollerle 4-0 galip ayrılarak lider Mağusa Türk Gücü’nün puan kaybı yaşadığı haftayı kârlı kapattı.

Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Göçmenköy kalecisi Ozan Moroğlu kendi kalesine, 6’ncı dakikada Selçuk Sergeç, 78’inci dakikada Muhittin Tümbül ve 89’uncu dakikada oyuna sonradan dahil olan Ali Bayır kaydetti.

Cihangir bir maç eksikle puanını 42 yaparken, Göçmenköy 19 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Göçmenköy, Karşıyaka’yı konuk edecek. Cihangir ise China Bazaar Gençlik Gücü’nü ağırlayacak.