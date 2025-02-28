Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonominin çarklarının durmaması için tedbir alınarak, elektrik konusunda yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması ve Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu şekilde güneş enerjisinin kullanımı ve kapasitesinin artacağını kaydetti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Elektrik Mühendisleri Odası himayesinde düzenlenen “3. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı’na” katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, adanın iki tarafının, 60 kilometre uzaklıktaki Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmasının en ucuz ve akılcı bir çözüm olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ODTÜ liderliğinde düzenlenen çalıştayda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin paydaşlarına teşekkür ederek, çalıştayın ülke için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de elektrik kullanımının arttığını ifade ederek, ekonominin çarklarının durmaması için tedbir alınıp, elektrik konusunda yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi. İleride tükenecek fosil yakıtlarla elektrik üretmek yerine, çevre dostu enerji üretiminin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yenilenebilir enerjinin mevcut elektrik kapasitesinin yüzde 30’nu geçemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi gerektiğini, bu şekilde güneş enerjisinin kullanımı ve kapasitesinin artacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın elektrik kullanımı için kablo ile 1600 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak yüksek maliyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında yaşanan sıkıntılardan dolayı projenin gerçekleşemediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, adanın iki tarafının, 60 kilometre uzaklıktaki Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmasının en ucuz ve akılcı bir çözüm olduğunu vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin, 3 ay içinde Kıbrıs’a elektrik getirmeye hazır”

Avrupa’daki enterkonnekte sisteme bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, 3 ay içinde Kıbrıs’a elektrik getirmeye hazır olduğunu ve her fırsatta bunu dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın etkisiyle Türkiye’nin dahil olduğu enterkonnekte sisteme dahil olunmasına karşı çıktığını aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında “Onlar karşı çıksa da biz bağlanmalıyız. Rum tarafı iyi niyetli olursa ve iki halkı düşünürse sorumlu davranır. İki halka fayda getirecek olan Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanır” ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme dahil olunmasıyla yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiden faydalanılacağını, kaliteli ve kesintisiz enerjinin önünün açılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, akaryakıt ile enerji üretmenin sağlığa ve çevreye zararlı olduğuna dikkat çekti. Tatar, kabloyla elektriğin gelmesi ve çevre dostu yatırımların yapılması temennisinde bulundu.

Yapılan istişareler ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, enerji meselesindeki ilerlemelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin marka değerinin artacağını vurguladı.

-“Yeniliğe ve iş birliğine hazırız ancak bizi görmezden gelemezler. Payımıza düşen elektrik oranı ne ise doğrudan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na verilmeli”

Avrupa Birliği’nin, ara bölgede güneş enerjisiyle ilgili yaptığı projeden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, üretilecek elektriğin Rum Elektrik Kurumu üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilmesine karşı çıktıklarını ifade etti. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeniliğe ve iş birliğine hazırız ancak bizi görmezden gelemezler. Payımıza düşen elektrik oranı ne ise doğrudan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na verilmeli” diye konuştu.

Elektrik üretimi yanında tasarrufun da önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, inşaat malzemeleri ve teknolojinin gelişmesiyle enerjinin verimli kullanılabileceğini böylece ülke ekonomisine katkıda bulunulacağını vurguladı.

Gereksiz elektrik kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, milli servetin boşuna harcanmaması gerektiğini kaydetti.