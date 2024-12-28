Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Çelik, Cenk Özfuttu
Mesarya: Ercan, Boran (60.Dk Çağlar), Oğuzhan, Miracle, Emrecan (60.Dk Mustafa İnanç), Muhammet, Tony, İbrahim Güler, Emre Nazik, Oğulcan, Yusuf Altıner
Cihangir: Hasancan, Muhittin (78.Dk Yankı), Selçuk, Yusuf Beyazi, Abaka (63.Dk Mikail), Babacar, Sercan, Erol, Landel (58.Dk Berhan), Uğur, Hakan Karacaoğlu
Kırmızı kartlar: 56.Dk Erol, 90+8.Dk Mikail (Cihangir)
Goller: 17.Dk Babacar, 45.Dk Muhittin (Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 15. hafta maçında Mesarya SK, Cihangir GSK’yı konuk etti.
Paşaköy Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya SK – Cihangir GSK maçını Emre Öztaşlı yönetti.
12.Dk: Cihangir atağında Babacar'ın pasıyla soldan rakip ceza alanına giren Muhittin'in vuruşunda kaleci Ercan gole izin vermedi
14.Dk: Cihangir atağında Uğu soldan topu ceza alanına ortaladı. Landel'den seken topa uygun pozisyonda Babacar vurdu ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.
17.Dk: Cihangir atağında sol çaprazda topla buluşan Babacar yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. MESARYA 0-1 CİHANGİR
27.Dk: Cihangir atağında Landel'in pasında topla buluşan Muhittin etkili vurdu ancak top üst direkten geri geldi.
45.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Babacar sağ çapraza yöneldi ve pasını soldan bindiren Muhittin'e aktardı. Muhittin'in şutunda top filelere gitti. MESARYA 0-2 CİHANGİR
56.Dk: Cihangir'de Erol, Miracle'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
62.Dk. Cihangir atağında Babacar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Muhittin, kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldı ancak Ercan gole izin vermedi.
66.Dk: Mesarya atağında Çağlar'ın pasında topla buluşan Muhammet'in şutunda top üstten dışarıya gitti.
70.Dk: Mesarya atağında Muhammet'in pasında topla buluşan Mustafa İnanç'ın şutunda top kaleci Hasancan'da kaldı.
90.Dk:Mesarya atağında Mustafa İnanç'ın şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
90+8.Dk: Cihangir'de Mikail, Muhammet'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.