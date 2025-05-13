CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Creditwest Bank sponsorluğunda 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ve yapılan en iyi vuruşun seçilerek oynandığı Çiftler Texas Scramble golf turnuvasında 40 Puan ile Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade çifti şampiyon oldu.

Handicapın % 50’si baz alınarak Stableford puanına göre hesaplanıp, 18 çukur olarak oynanan turnuvada 39 Puan ile Keith Goddard & Paul Coppicus çifti ikinci olurken, Ingrid Resch & Walter Resch çifti de 38 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından takdim edildi. CMC’de 18 Mayıs Pazar günü Stableford Turnuvası oynanacak.