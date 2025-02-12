CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Creditwest Bank Sponsorluğunda 9 Şubat Pazar günü gerçekleşen ve yapılan en iyi vuruşun seçilerek oynandığı Çiftler Texas Scramble golf turnuvasında 48 Puan ile John Alexander Murray & Rainer Lehmann çifti Şampiyon oldu. Stableford puanına göre hesaplanıp, 18 çukur olarak oynanan turnuvada 45 Puan (back nine skor) ile Bob Hodge & Ian Steven çifti ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade çifti de yine 45 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu ve Kaptan Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 16 Şubat Pazar günü Bostancı Bağcıl Open Golf Turnuvası oynanacak.