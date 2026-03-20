Aksiyon filmlerinin efsanevi yüzü ve internet dünyasının ikonu Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Hawaii’de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı, ailesi tarafından yapılan duygu dolu bir paylaşımla doğrulandı.

"ANİ VE BEKLENMEDİK BİR KAYIP"

Ailesinin resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Norris’in Perşembe sabahı vefat ettiği belirtildi. Ölüm nedeni tam olarak açıklanmasa da, durumun "ani ve beklenmedik bir sağlık sorunu" olduğu ifade edildi. Aile, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Chuck Norris'in dün sabahki ani vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Olayların detaylarını gizli tutmak istesek de, lütfen bilin ki ailesiyle çevriliydi ve huzur içindeydi."

"AİLEMİZİN KALBİYDİ"



Sadece bir aktör değil, aynı zamanda disiplini ve hayırseverliğiyle tanınan Norris için ailesi veda mesajında onun insani yönüne vurgu yaptı:

"Sadık bir eş ve sevgi dolu bir baba. O bizim ailemizin kalbiydi."

"Milyonlara ilham verdi: Hayatını inanç, amaç ve sevdiği insanlara sarsılmaz bir bağlılıkla yaşadı. Disiplini ve iyiliğiyle dünya çapında kalıcı bir etki bıraktı."



CHUCK NORRİS KİMDİR?

10 Mart 1940 doğumlu olan Carlos Ray "Chuck" Norris, dövüş sanatlarındaki başarısını sinemaya taşıyarak küresel bir fenomene dönüşmüştü.