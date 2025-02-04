Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Projesi kapsamında verilen eğitime 12 kurumdan, 19 katılımcı katıldı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nden verilen bilgiye göre, eğitime; telekomünikasyon, inşaat, turizm, eğitim, medya, dağıtım, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlardan temsilciler katıldı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin açıklamasına göre, eğitimin tekrarları ilerleyen tarihlerde olacak. Bilgi almak isteyen özel sektör çalışanları https://forms.gle/yoMYhUJvrs94XEt77 adresindeki formu doldurarak eğitim için kayıt yaptırabilecek. İletişim için 0 533 848 74 84 numaralı telefona da ulaşılabilecek.