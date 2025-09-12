Ülkemizde her geçen gün artarak büyüyen trafik kazaları nedeniyle vatandaşlar trafiğe çıkmaktan çekiniyor.

Son zamanlarda yaşanan kazalarda yaşları ilerlemiş olmasına karşın halen daha trafiğe çıkan ve kazalara sebebiyet veren sürücüler, trafik güvenliğinin ne durumda olduğunun sorgulanmasına neden oluyor.

Bunun son örneği 85 yaşındaki Tansay Fellahoğlu.

Fellahoğlu üç ay içinde iki kez kazaya neden oldu ve dört kişinin yaralanmasına yol açtı.

85 yaşındaki Tansay Fellahoğlu, 29 Haziran 2025 tarihinde Gazimağusa – İskele anayolunda yönetimindeki araç ile İskele’ye ilerlediği sırada dikkatsizce sol şeritten sağ şeride geçmesi nedeniyle o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Salih Pakarı yönetimindeki NB 210 plakalı salon araçla çarpışmış ve kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Bu kazadan sonra 85 yaşındaki Tansay Fellahoğlu yine araç kullanmaktan vazgeçmedi.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı ise 85 yaşındaki Tansay Fellahoğlu, İskele – Gazimağusa anayolunun St. Barnabas Çemberi yakınlarında dikkatsizliği sonucu aynı istikamette seyreden bir araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu, Fellahoğlu’nun çarptığı araç, yoldan çıkarak takla attıktan sonra dere yatağında tavanı üzerinde durdu. Tansay Fellahoğlu’nun aracı ise refüje vurup, yoldan çıktı. Yaşanan kazada Fellahoğlu hafif yaralandı.

Fellahoğlu’nun yaklaşık üç ay içinde ikinci kez dikkatsizlik sonucunda kaza yapması dikkatlerden kaçmadı.