Ceyhan Özyıldız’ın, O Şey (Ler) II: İnsanın Katmanları isimli fotoğraf sergisi 20 Nisan Pazartesi açılıyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 18.30’da açılacak sergide birden fazla fotoğrafın merkezdeki bir portre fotoğrafını etkileyerek, değiştirdiği 53 fotoğraf yer alacak.

Özyıldız yaptığı açıklamada, serginin çıkış noktasını “Kırılgan, gaddar, iyiliksever, cani, hırsız, güleç, bencil ya da yardımsever; yani bildiğimiz insan. Kaç milyar insan varsa, o kadar milyar karakter var. Yani o kadar milyar ‘ben’” şeklinde ifade etti.

Sergi, 25 Nisan'a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.



