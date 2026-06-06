Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Biyologlar Derneği (Bio-Der) iş birliğinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Kentler Forumu 2026” dün yapıldı.

“Bugünün Zorluklarını Yarının Fırsatlarına Dönüştürmek” temasıyla ilk kez düzenlenen forumda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına katkı sağlayabilecek, bilimsel yaklaşımlar ile uygulanabilir çözüm önerileri paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çevre, enerji ve su yönetimi konularında belediyeler arasında iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da belediye sınırları içindeki bölgeler için yağmur suyu, kanalizasyon ve altyapıyı kapsayan kapsamlı planlama çalışmasının Avrupa Birliği desteğiyle yürütüleceğini, teknik çalışmaların ise kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Amcaoğlu, belediye personelinin enerji verimliliği, güneş enerjisi ve yağmur suyu hasadı konularında akademik çalışmalar yürüttüğünü de söyleyerek, çevre alanındaki projelerde sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversitelerle iş birliğine önem verdiklerini vurguladı.

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Hüseyin Gökçekuş, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedeflerinin büyük ölçüde kentlerde şekilleneceğini belirtti. Gökçekuş, artan nüfus, plansız kentleşme, su kaynaklarının azalması ve aşırı iklim olaylarının yerel yönetimlerin sorumluluklarını artırdığını kaydetti.

Sürdürülebilir şehirlerin yalnızca teknolojiyle kurulamayacağını vurgulayan Gökçekuş, merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplumun ortak akıl doğrultusunda iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nün önemine işaret ederek, çevre konusunda hata payının giderek azaldığını ve insanlığın kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadelede sivil toplumun yanı sıra üniversitelerin bilgi üretme ve bu bilgiyi toplum yararına dönüştürme görevi bulunduğunu belirten Kofalı, yerel yönetimlerin de çözüm üretme noktasında önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Kofalı, iklim değişikliğine karşı dirençli kentler oluşturmanın önemine dikkat çekti.

İklim değişikliğinin din, dil, ırk veya siyasi görüş ayrımı yapmadığını belirten Kofalı, bu konuda ortak hareket edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.