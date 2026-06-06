Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Gemikonağı’ndaki CMC maden atıklarının yarattığı kirliliğe dikkat çekti.

Platforma üye dernek temsilcileri, CMC Maden atıkları tesisi önünde toplanarak CMC kirliliği konusunda yıllardır çözüm üretilmemesini protesto etti.

Lefke sivil toplum örgütleri platformu koordinatörü Teoman Oktay, eylemde yaptığı konuşmada CMC sorununun 51 yıldır devam ettiğini anımsatarak, bugüne kadar sorunun çözümüne yönelik ciddi bir adım atılmadığını söyledi.

Oktay, bu sorunun sadece Lefke bölgesinin değil, tüm adanın hatta Doğu Akdeniz bölgesinin sorunu olduğunu belirterek, hükümetin bu konuda derhal bir adım atmasını beklediklerini kaydetti.