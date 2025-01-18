Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü, Sena Özşen

Çetinkaya: Aras, Zike (20), Bura (6), Marcel (2), Savaş, Deniz (2),Joshua (4)

Base Basketbol: Cantuğ (5), Emir Can (14),Ada (6, George (13), Joshua (6), Ege Ünal 5), Hugpr (12), Ege Arpacı, Kayra

İlk periyot:20-8

İlk yarı; 46-31

Üçüncü periyot: 52-44

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkeklerde Çetinkaya yarı finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Çetinkaya, Base Basketbol karşısında 77-61 kazandı ve yarı finale çıktı. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün oynadığı maçta Base Basketbol karşısında devreyi 46-31 önde geçti. İkinci yarıda da etkili olan Çetinkaya farkı koruyarak maçı 77-61 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Çetinkaya adına Marcel 28 sayı ve 10 ribauntla double - double yaparak 32 verimlilikle maçın adamı oldu.