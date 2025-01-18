Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü, Sena Özşen

Çetinkaya: Aras, Zike (20), Bura (6), Marcel (2), Savaş, Deniz (2),Joshua (4)

Base Basketbol: Cantuğ (5), Emir Can (14),Ada (6, George (13), Joshua (6), Ege Ünal 5), Hugpr (12), Ege Arpacı, Kayra

Potada KTSYD Kupası 15 Ocak’ta başlıyor Potada KTSYD Kupası 15 Ocak’ta başlıyor

İlk periyot:20-8

İlk yarı; 46-31

Üçüncü periyot: 52-44

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkeklerde Çetinkaya yarı finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Çetinkaya, Base Basketbol karşısında 77-61 kazandı ve yarı finale çıktı. Sarı kırmızılılar baştan sona üstün oynadığı maçta Base Basketbol karşısında devreyi 46-31 önde geçti. İkinci yarıda da etkili olan Çetinkaya farkı koruyarak maçı 77-61 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Çetinkaya adına Marcel 28 sayı ve 10 ribauntla double - double yaparak 32 verimlilikle maçın adamı oldu.