Cep telefonu elde konuşmaya asgari ücret kadar para ve 50 puan cezası

Sürücülerin cep telefonunu eline alarak konuşması suçuna asgari ücretin yüzde 100’ü kadar para (37 bin 818 TL) ve 50 ceza puanı kesilecek.

Yasada, araç kullanırken telefonla konuşma konusunda yeni tanım yapıldı ve söz konusu madde şöyle düzenlendi:

"Sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu, tablet, araç telefonu veya benzeri elektronik cihazları eline alarak konuşması ya da kullanması veya eline alsın ya da almasın bu gibi cihazlarla veya herhangi bir materyalle bir şey yazması, bir şey okuması veya izlemesi."

Bu düzenlemeyle, cep telefonu elde olmadan bluetooth kulaklık ve araç teybine bağlı bluetooth ile konuşma ceza nedeni olmayacak.