Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nden oy birliğiyle geçen trafikle ilgili yasa tasarılarında bazı suçlar düzenlenirken, bazı cezalar da artırıldı.

“Alkollü araç kullanma” cezası kademeli olarak uygulanacak.

51-100 promil arası alkollü sürücülere asgari ücretin yüzde 50’si para cezası ve 100 puan ceza kesilecek. Cezanın ödenmeyip mahkemeye gitmesi halinde ise kişi, asgari ücretin beş katına kadar para ve/veya bir yıla kadar hapis ve/veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

101-150 promil arası alkollü sürücülere asgari ücretin yüzde 100’ü ve 100 puan ceza kesilecek. Kişi, cezasını ödemeyip mahkemeye giderse asgari ücretin 10 katına kadar para ve/veya iki yıla kadar hapis ve/veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

151 promil üzerinde alkollü sürücülere ise sabit ceza uygulanmayacak, konu mahkemeye intikal ettirilecek. Kişi, beş iş günü içinde mahkemeye çıkacak. Mahkeme, asgari ücretin 15 katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

Uyuşturucu tesiri altında araç kullanma halinde sabit ceza uygulanmayacak, konu beş iş günü içinde mahkemeye gidecek. Mahkeme, asgari ücretin 15 katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

İlaç tesiri altında araç kullanma halinde de sabit ceza uygulanmayacak. Konu, beş iş günü içinde mahkemeye gidecek ve mahkeme asgari ücretin beş katına kadar para ve/veya iki yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİ İLE CEZA KESİLEBİLECEK

Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’ndaki bazı suçlar ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’ndaki suçlar Elektronik Denetim Sistemi (kameralar ve radarlar) ile de tespit edilerek ceza kesilebilecek.

Aracın şasi numarasını değiştirmek, bozmak ve tahrip etmek suçuna sabit ceza uygulanmayacak, konu mahkemeye gidecek. Mahkeme, asgari ücretin üç katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden kesebilecek.

Tehlikeli sürüşten 15 ay içinde iki kez ceza alan kişi, üçüncü kez tehlikeli sürüş yaparsa mahkemeye gidecek. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında da mağdurun şikayeti halinde tüm suçlar mahkemeye gidecek.