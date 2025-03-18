Halka açık şirketlerin piyasa değeri ve yerel para birimleri ile dolar paritesine göre anlık güncellenen Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi ise hareketli.

Geçen yılki listede 3,5 milyar dolar servetle beşinci sırada yer alan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın serveti 4,3 milyar dolara ulaştı.

Kazancı listede hızla yükselerek Murat Ülker’in hemen arkasına, ikinci sıraya yerleşti. Ancak Murat Ülker, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde 620'nci sıradayken Kazancı 801'inci sırada bulunuyor.

Bu yılın başlarında SOCAR Türkiye, doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz’ı Aksa Doğalgaz’a sattı. Ocak ayında anlaşmayı değerlendiren Kazancı son yıllarda sektörün en büyük satın alma operasyonuna imza attıklarını belirterek, “Türkiye'de doğalgaz dağıtım pazarının yüzde 20'sini kontrol ediyorduk. Bu satın almayla payımız yüzde 32'lere çıkıyor. Hem abone hem satış anlamında büyük bir tecrübemiz vardı, bunu daha da pekiştirdik” diye konuşmuştu.

LİSTEDE SIRALAMALAR DEĞİŞTİ

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesindeki Türk milyarderlerin güncel servetleri (12 Mart 2025 itibariyle):

*Parantez içinde yer alan sıralamalarda Forbes’un Nisan 2024’te yayınlanan listedeki servetleriyle belirlenen sıralarını göstermektedir.

1-Murat Ülker – 5,5 milyar dolar (1)

2-Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar (5)

3-Eren Özmen – 4 milyar dolar (2)

3-Uğur Şahin – 4 milyar dolar (2)

4-Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar (4)

5-İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar (6)

6-Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar (9)

6-Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar (7)

7-Ferit Faik Şahenk- 2,8 milyar dolar (13)

7-Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar (9)

8-Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar (15)

9-Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar (17)

10-Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar (14)

11-İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar (8)

12-Mustafa Küçük – 2 milyar dolar (16)

12-Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar (21)

13-Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar (17)

13-Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar (17)

13-Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar (17)

14-Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar (12)

14-Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar (26)

15-Hamdi Akın 1,7 milyar dolar (24)

16-Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar (30)

17-Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar (22)

18-Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar (26)

18-Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar (26)

19-Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar (22)

20-Aydın Doğan 1,2 milyar dolar (26)

20-Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar (32)

21-Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar (25)

22-Murat Vargı – 1 milyar dolar (32)