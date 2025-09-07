Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki çalışmaların sonuna gelinirken, lig öncesi hazırlık karşılaşmalarına anı maçları ile devam ediliyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile merhum Cemal Balses ailesi tarafından organize edilen merhum Cemal Balses anı maçı ile anıldı. Hayatı boyunca Mormenekşe Spor Kulübüne hizmet eden ve erken yaşta aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin unutulmaz kurucu başkanlarından merhum Cemal Balses anı maçında Aksa Süper lig ekiplerinden Mormenekşe ile Aksa 1. Lig Ekibi Kozanköy karşı karşıya geldi. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Cemal Balses anı maçı Mormenekşe Cemal Balses stadında Mormenekşe ile Kozanköy arasında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Mormenekşe anı maçını kazanan taraf oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Merhum Cemal Balses anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Cemal Balses’in torunu Cemal Zeden, yönetici ve teknik direktör Hüseyin Mulla Ummanel yaptıkları kısa konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Cemal Balses’in eşi Rahme Balses, kızı Nazime Balses, oğlu Hasan Balses, torunu Cemal Zeden, yeğenleri Halil Erdoğuş, Kemal Sesizgüzel tarafından verildi.