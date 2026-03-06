BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Salı günü oynanan Akdoğan – Çello Dikmen Gücü SK maçına İrfan Can Gür başkanlığındaki Akdoğan yönetim kurulu, KTFF Yaş kontenjanı kuralına yönelik itirazda bulundu. Selahattin Çello başkanlığındaki Çello Dikmen Gücü yönetim kurulu ise bu iddia sonrasında şu açıklamayı yaptı:

Maçlar sahada kazanılır

Sahada kazanamadıkları maçı masa başında kazanmaya çalışan Akdoğan Spor Kulübü kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye devam etmektedir.

Söz konusu karşılaşmada yapılan oyuncu değişiklikleri aşağıdaki gibidir ve teknik ekipte görev alan yöneticimiz Devrim Eyyubi imzalı değişiklik kağıtları federasyon kayıtlarında mevcuttur.

Oyuncu Değişiklikleri:

46. dakika: Sabri ⟶ Aydın

60. dakika: Uğur ⟶ Tarkan

75. dakika: Serkan ⟶ Mehmet Ç.

80. dakika: Ahmetcan ⟶ Batu

80. dakika: Asrın ⟶ Asım

Gerçekler federasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır. Spor kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.