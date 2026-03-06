BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Salı günü oynanan Akdoğan – Çello Dikmen Gücü SK maçına İrfan Can Gür başkanlığındaki Akdoğan yönetim kurulu itirazda bulundu. KTFF Yaş kontenjanına yönelik yapılan itirazla ilgili olarak Akdoğan yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı:
Kamuoyuna Duyuru;
Digitürk Kıbrıs BTM-1 Kırmızı Grup'ta, 3 Mart Salı günü oynanan 16. hafta müsabakasında, rakibimiz Çello Dikmen Gücü SK tarafından gerçekleştirilen kural ihlali tespit edilmiştir.
Söz konusu ihlale ilişkin resmi itirazımız, bugün itibarıyla kulüp avukatımız aracılığıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na (KTFF) yapılmış bulunmaktadır. Futbolun adaletine ve kuralların bağlayıcılığına olan sarsılmaz inancımızla;
BTM Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun en doğru ve hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz tamdır.
Not: Tüm belgeler ve deliler elimizde olup BTM Kurulu ile paylaşılmıştır.
Sürecin yakından takipçisi olacağımızı camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.