BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Salı günü oynanan Akdoğan – Çello Dikmen Gücü SK maçına İrfan Can Gür başkanlığındaki Akdoğan yönetim kurulu itirazda bulundu. KTFF Yaş kontenjanına yönelik yapılan itirazla ilgili olarak Akdoğan yönetim kurulu şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna Duyuru;

​Digitürk Kıbrıs BTM-1 Kırmızı Grup'ta, 3 Mart Salı günü oynanan 16. hafta müsabakasında, rakibimiz Çello Dikmen Gücü SK tarafından gerçekleştirilen kural ihlali tespit edilmiştir.

​Söz konusu ihlale ilişkin resmi itirazımız, bugün itibarıyla kulüp avukatımız aracılığıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na (KTFF) yapılmış bulunmaktadır. Futbolun adaletine ve kuralların bağlayıcılığına olan sarsılmaz inancımızla;

BTM Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun en doğru ve hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz tamdır.

Not: Tüm belgeler ve deliler elimizde olup BTM Kurulu ile paylaşılmıştır.

​Sürecin yakından takipçisi olacağımızı camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.