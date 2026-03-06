Futbol Kulüpler Birliği’nin 16 Mart saat 16:00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapacağı olağanüstü genel kurul öncesinde Suma Zafer başkan adaylığını açıkladı.

Kulüpler Birliği’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kulüpler Birliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda, olağanüstü genel kurula gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süreçte, geçmiş dönemde Sayın Aytaç Karavezirler’in sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevine vekâlet eden Suma Zafer, yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olacağına karar vermiştir.

Suma Zafer, vekâleten görev yaptığı süre içerisinde kulüplerin gelişimine ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların başında, kulüplere ek gelir sağlanması amacıyla planlanan piyango çekilişi projesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, hakemlerle ilgili konuların ele alınması ve çözüm yollarının değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler detaylı şekilde değerlendirilmiştir.

Kulüpler Birliği’nin daha güçlü, daha şeffaf ve kulüplerimizin menfaatlerini ön planda tutan bir yapıyla ilerlemesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”