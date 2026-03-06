Aksa Futbol Liglerinde 21. Hafta mücadelesi bugün Süper Lig’de oynanacak olan iki maçla başlıyor.

Haftanın açılışı Süper Lig lideri C. B. Gençlik Gücü ile Dumlupınar arasında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak maçla olacak. Günün bir diğer maçı ise liderin takipçilerinden Doğan Türk Birliği ile Lefke arasında Girne’de Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Bugün oynanacak iki maçın da başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Lider Gençlik Gücü ile Dumlupınar arasındaki zorlu mücadelenin hakemliğini Osman Özpaşa yapacak. Doğan Türk Birliği – Lefke maçında ise düdük Burak Mandıralı’da olacak.

AKSA SÜPER LİG

6 Mart Cuma(19.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Lefke (Burak Mandıralı)

Atatürk Stadı:C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar (Osman Özpaşa)

7 Mart Cumartesi(14.00)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Gönyeli

Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe

Cihangir Stadı: Cihangir – Yeniboğaziçi

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Çetinkaya

M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – K. Kaymaklı

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Mesarya

AKSA BİRİNCİ LİG

8 Mart Pazar (14.00)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Türk Ocağı

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Hamitköy

Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Lapta

Atatürk Stadı: Aslanköy – Yalova

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – S. Geçitkale

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Atoll Kozanköy

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – M. H. Yılmazköy