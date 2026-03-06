Aksa Futbol Liglerinde 21. Hafta mücadelesi bugün Süper Lig’de oynanacak olan iki maçla başlıyor.
Haftanın açılışı Süper Lig lideri C. B. Gençlik Gücü ile Dumlupınar arasında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak maçla olacak. Günün bir diğer maçı ise liderin takipçilerinden Doğan Türk Birliği ile Lefke arasında Girne’de Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.
Bugün oynanacak iki maçın da başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Lider Gençlik Gücü ile Dumlupınar arasındaki zorlu mücadelenin hakemliğini Osman Özpaşa yapacak. Doğan Türk Birliği – Lefke maçında ise düdük Burak Mandıralı’da olacak.
AKSA SÜPER LİG
6 Mart Cuma(19.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Lefke (Burak Mandıralı)
Atatürk Stadı:C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar (Osman Özpaşa)
7 Mart Cumartesi(14.00)
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Gönyeli
Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe
Cihangir Stadı: Cihangir – Yeniboğaziçi
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Çetinkaya
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – K. Kaymaklı
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Mesarya
AKSA BİRİNCİ LİG
8 Mart Pazar (14.00)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Türk Ocağı
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Hamitköy
Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Lapta
Atatürk Stadı: Aslanköy – Yalova
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – S. Geçitkale
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Atoll Kozanköy
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – M. H. Yılmazköy