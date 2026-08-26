Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gazi Üniversitesi kontenjanlarına başvuruların 1 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Üniversitesi’nin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuru sürecini başlattığını ifade etti.

Başvuruların, 1 Eylül Salı günü saat 08.30’dan itibaren alınmaya başlayacağını kaydeden Çelebi, belirlenen kontenjanlar için detaylı bilgiye “https://ogris.gazi.edu.tr” adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

Çelebi, başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin, 4 Eylül tarihine, Türkiye saati ile 16.00’ya kadar “https://obs.gazi.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx” adresinden başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.

Gazi Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, başvuruların değerlendirme sonuçlarının, 18 Eylül’de ilan edileceğini belirten Çelebi, tüm öğrencilere başarılar diledi.



