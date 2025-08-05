Çebi yaptığı yazılı açıklamada, “Karpaz Emirnamesi halkın üzerinden kaldırılmalı, yerini adaletli, şeffaf ve doğa ile uyumlu bir imar politikası almalıdır.” ifadelerini kullandı.

Çebi, Zafer Burnu’ndan Dipkarpaz’a kadar uzanan yaklaşık 25 kilometrelik bölgede, tarım, hayvancılık ve zeytincilik yapılan alanlarda kontrollü imar hakkının tanınması ve tapulu arazisi olan vatandaşların kendi malına yatırım yapmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

Sahillerde yaşanan çarpık yapılaşmalara da dikkat çeken Çebi, doğaya zarar vermeyen şekilde, Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi kır gazinoları, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaç yapılarının sahil boyunca kurulması gerektiğini kaydetti.

Çebi, “Bizler Karpaz halkı olarak toprağımızı koruyarak yaşamak istiyoruz. Yatırım yapma hakkımızı geri istiyoruz. Bu ülkenin en doğusunda olabiliriz ama görmezden gelinmeye en uzak noktasıyız.” ifadelerini kullandı.