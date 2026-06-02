Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Karpaz bölgesinde eşeklerin verebileceği zararı da göz önünde bulundurarak arpa ve buğday fiyatlarını en kısa sürede açıklaması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çebi, Karpaz bölgesinde eşeklerin arpa ve buğday ekili arazilere büyük zarar verebileceğini ifade ederek, bu nedenle ekin hasadının bir an önce yapılmasının önem taşıdığını kaydetti. Çiftçilerin hasada başlayabilmek için arpa ve buğday alım fiyatlarının açıklanmasını beklediğini belirten Çebi, fiyatların henüz açıklanmaması nedeniyle birçok üreticinin ürününü nasıl değerlendireceği konusunda belirsizlik yaşadığını söyledi.

Çebi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı fiyatları en kısa sürede açıklamaya çağırdı.

