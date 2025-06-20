Kaleburnu köyünde 2005 yılında eşini öldürmesi için Recep Akınçay isimli şahsı azmettiren Hatice Çayır, dün mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Hasan Dağlı, işlenen suçun çok ciddi olduğuna ve müebbet hapse kadar ciddi hapis cezası öngördüğüne dikkat çekti. Sanığın, anayasa tarafından güvence altına alınan vücut bütünlüğüne yönelik suç işlediğini söyleyen Dağlı, kamu yararını ön planda tutarak sanığı 18 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.