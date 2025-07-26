Dünyaca ünlü turistik Mikonos adasının Nammos plajlarına boynunda ve kollarında 1,5 kilograma yakın altın , pırlanta ve değerli takılarla gelen iri yarı siyahi bir turist ilgi odağı oldu.

ZAMUNDA PRENSİ

Turistin fotoğraflı kısa sürede sosyal medya ve Yunan basınında yer aldı, farklı yorumlar yapıldı. Zincirler, küpeler, yüzükler, kolyeler ve bileziklerle doluş şaahsın kimliği açıklanmazken yorumcular ” Xerxes ” (Pers Kralı), ” Zamunda Prensi “, ” Fener gibi “, ” Kenyalı Richard ” ve ” Çalınmasınlar diye hepsini bir arada takıyor ” yorumlarını yaptı.

Bir yorumda ise “Mikonos, ihtişamı ve lüksüyle ünlüdür; ancak söz konusu turist, kendi standartlarına göre bile çıtayı yükseltmeyi başarmıştır; kelimenin tam anlamıyla” denildi.