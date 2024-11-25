Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, fırtınadan zarar gören köy ve bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üreticilerle bir araya gelen Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Veteriner daireleri tarafından, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında ve balıkçılık sektöründe fırtınadan zarar gören köy ve/veya bölgeler ile üreticilerin saptanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını ve en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve yemlik ve yemeklik baklagil ekili alanlar, sera alanları, açıkta sebze ve meyve alanları, muz ve bağ alanları, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararların sigorta güvencesi altında olduğunu ve çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerin tazmin edileceğini kaydetti.

Şubat ayında Geçitköy bölgesinde meydana gelen sel, taşkın ve fırtına zararları da göz önünde bulundurularak Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Tüzüğü'nde değişikliğe gidildiğini de vurgulayan Çavuş, açıkta yetiştirilen sebze ve meyve alanlarını da sigorta güvencesi altına alındığını, bu adımla birlikte ülkedeki gıda arzının güvence altına alındığını da belirtti.

Değişen iklim koşullarına bağlı olarak doğal afet risklerinin arttığına da işaret eden Çavuş, seraların ve barınakların kuralına uygun şekilde inşa edilmesine yönelik dairelerin verdiği eğitimlerin ve Tarım Dairesi tarafından hazırlanan seracılık kriterlerinin güncellenmesinin ne kadar doğru bir iş olduğunu bugünkü saha incelemelerinde gördüklerini, çok sayıda zarar olmakla birlikte bu kadar güçlü bir fırtınaya rağmen hasar oranlarının ve ekonomik kaybın geçmiş yıllara nazaran oldukça azaldığını söyledi.

Olumsuz hava koşullarının kış ayları süresince devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği göz önünde bulundurularak doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin, hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve bitkisel üretim zararları için ise Tarım Dairesi'ne müracaatlarının büyük önem arz ettiğine de değinen Çavuş, bitkisel ve hayvansal üretim yapan ve doğal afet zararı oluşan tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Çavuş, ayrıca üretimin devamlılığının sağlanmasının esas görev olduğu bilinciyle hareket ettiklerini, çiftçi ve hayvancının her koşulda yanında olduklarının bilinmesi gerektiğini de vurguladı.

Çavuş’a incelemeleri sırasında, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri eşlik etti.