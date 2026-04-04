“İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” adlı tek kişilik tiyatro, Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Berkay Tulumbacı’nın performansı kapalı gişe oynandı.

İzleyenleri hem düşündüren hem de duygusal anlar yaşatan tiyatronun, gelen talep üzerine bugün yine sahneleneceği belirtildi. Esentepe Kültür Sarayı’nda sahnelenecek oyun saat 20.00 başlayacak.

Biletlerin, telefonla (0548 824 40 68) rezerve edilerek tiyatro girişinde kapıdan temin edilebileceği belirtildi.