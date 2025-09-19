Fileleftheros’un haberine göre adı açıklanmayan kişinin avukatı, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nden, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları anlayabilmesi için Azerbaycan dilinde tercüman atanmasını ve dava dosyasındaki ek delillerin kendisine verilmesini talep etti.

Tutuklandığı günden bu yana Azerbaycanlı şahsa, Rusça dilinde tercüme hizmeti verildiğini kaydeden gazete duruşmanın ekim başlarına ertelendiğini yazdı.

Haberde Azerbaycanlı şahıs hakkında oluşturulan dava dosyasında casusluk, Rum yönetiminin savunmasıyla ilgili haberler yayımlamak, yasak bölgeden görüntü almak ve yasadışı faaliyetten edindiği geliri meşrulaştırmak” suçlarının isnat edildiği bilgisi de verildi.