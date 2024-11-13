

Ülkenin önce gelen sigorta şirketlerinden Capital Insurance, Haspolat’ta 26 Şubat 2024'te Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda meydana gelen yangının ardından, hasar yönetimi sürecinde örnek bir performans sergileyerek rekor bir tazminat ödemesi yaptı.

Şirket, bu ödemeyle birlikte hem müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı başardı hem de bölgedeki üretim gücünün korunmasına destek sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Capital Insurance yetkilileri, yangının hemen ardından harekete geçtiklerini ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'ndaki zararın en hızlı şekilde tazmin edilmesi için çalıştıklarını belirterek bu süreçte, Capital Group’un kurucusu Tekin Arhun’un mirası olan değerlerin gözetildiğini vurguladı.

Konuyla ilgili Capital Insurance'den yapılan tam paylaşım şöyle:

"Yıllardır üretimin gücü ile bu topraklara değer katan değerli müşterimiz Gürdağ Tuğla Fabrikası’nda 26 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen yangının ağır sonuçlarına biz de en az müşterimiz kadar üzülmüştük.

Ancak sorumluluklarımıza, müşteri memnuniyetine ve bu toprakların üretme çabasına olan inancımız yaşanan elim kazanın yaralarını en hızlı şekilde sarmak için bizleri motive etti.

Olayın hemen ardından devreye giren şirketimiz Kıbrıs Kapital Sigorta’nın değerli yöneticileri, Yangın Sigortası branşında örnek teşkil eden hızlı ve etkin bir hasar yönetim süreciyle yangında oluşan hasarı kapsamlı şekilde değerlendirip, en yüksek tazminat ödemelerinden birini gerçekleştirdi.

Capital Group iştiraklerinin tümünde olduğu gibi Kıbrıs Kapital Sigorta da kurulduğu günden itibaren değerli kurucumuz Tekin Arhun’un bizlere emanet ettiği geleneklere bağlı bir şekilde; bu toprakların değerini bilerek, değer katanların yanında durarak ve kamu menfaatini de her zaman ön planda tutarak yoluna emin adımlarla devam edecektir.

Bu vesile ile değerli müşterimiz Gürdağ Tuğla Fabrikası’na tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, ihtiyaçları doğrultusunda her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz."

ERSÖZLÜ: CAPİTAL SİGORTA BÜYÜK GÜVEN VERDİ

Öte yandan Gürdağ Tuğla Fabrikası yetkilileri de konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Açıklamada, yangın sonrası Kıbrıs Kapital Sigorta'nın sağladığı destekle hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir güven verdiği vurgulandı.

Gürdağ Tuğla Fabrikası yöneticisi Mustafa Ersözlü’nün açıklaması şöyle:

“Kısa bir süre önce tuğla üretim fabrikamızda meydana gelen büyük yangın hadisesi sonucunda fabrikamız ağır hasar almış ve üretimimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bu süreci atlatmamızda profesyonel hizmetleriyle zararlarımızın en kısa sürede giderilmesinde önemli rol oynayan Kıbrıs Kapital Sigorta'ya özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Sağladıkları destekle, maddi hem de manevi açıdan bize büyük bir güven vererek zararlarımızın hızla karşılanması ve hasarların giderilmesi adına gösterdikleri özveri ve çözüm odaklı yaklaşım, bu zor dönemi atlatmamızda kritik bir faktör olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde Kapital Sigorta ile çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”