Candela Robotic School, Fibonacci Robot Olimpiyatları İzmir Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı! Eğitmenliğini Mustafa Kemal Ambar’ın yaptığı beş farklı ekip, her kategoride dereceye girerek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bilim insanları "kozmik öğle vaktine" ait daha önce bilinmeyen 44 yeni yıldız keşfetti Bilim insanları "kozmik öğle vaktine" ait daha önce bilinmeyen 44 yeni yıldız keşfetti

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Şampiyon Ekipler ve Kategorileri:
 LEGO Line Following - Star Eyes Ekibi: Eran Eğilmez, Çınay Alpay
Arduino Line Following - Cyprus Thunderstorms Ekibi: Umut Sevinç, Furkan Uzun, Alper Yüksel
 Maze Solving - Cyprus Hawks Ekibi: Mert Yorulmaz, Mert Aktan Çeliker, Melih Yurt
 Junior Starting Up - En İyi Fikir Ödülü - Lunova Ekibi: Zeynep Ayza Yıldız, Bade Gençaylı, Dolunay Çayır
 Drone Kategorisi - Phoenix Ekibi: Cemal Tuğaç, Yaman Doruk Durmaz

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Mustafa Kemal Ambar’ın liderliğinde hazırlanan Candela Robotic ekibi, gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı!