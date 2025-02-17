Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt arıza ekibi çalışanları Sayıner Seyitler ve Kemal Çiftgül, trafik kazası geçirerek yaralandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Seyitler ve Çiftgül tedavi altına alındı.

Ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinden Alfa Sigorta ise Seyitler ve Çiftgül’ün tedavisi için hızlı müdahale ederek söz konusu iki çalışana destek sağladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alfa Sigorta’ya teşekkür etti.

El-Sen’in paylaşımı şöyle:

“3 Şubat 2025 tarihinde Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesine bağlı arıza ekibinde görev yapan iki arkadaşımız Sayıner Seyitler ve Kemal Çiftgül, arıza yerine seyir halindeyken geçirdikleri trafik kazası sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmıştır. Tedavileri için iş yerimizle sözleşmeli olan ALFA Sigorta şirketinin göstermiş olduğu ilgi ve hızlı çözüm üreten çalışmalarından dolayı Alfa Sigorta Ailesine ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşe Kara hanıma teşekkür ederiz”