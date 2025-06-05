Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan Abbas Mendeli görevinden istifa etmesi ile birlikte olağanüstü genel kurul yapıldı. Yapılan olağanüstü genel kurula üyeler gereken ilgiyi göstermezken, kulüp başkanı da seçilemedi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluda açılışı, saygı duruşu sonrası oluşturulan divan başkanlığına İbrahim Şeker, sekreterlikler ise Ahmet Karadoğan, Ramadan Şemsettin yaptı. Faaliyet ve mali raporun kulüp başkanı Abbas Mendeli tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde aday başvurusu olmadığından dolayı yeni başkan seçilemedi.

BAŞKAN ADAYI YOK

Çanakkale Spor Kulübünde yeni dönemde görev yapacak başkan adaylığı için müracaat olmadığından dolayı başkan seçilemezken olağanüstü genel kurul tek gündem maddesi ile 16 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.00’a ertelendi. Yeni dönemde Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligde mücadele edecek olan

Çanakkale’de başkan adayının çıkmaması camia içerisinde endişe yaratırken, ertelenen olağanüstü genel kurula kadar başkan adayının çıkması için çalışma başlatıldığı gelen bilgiler arasında. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde yaşanan başkanlık krizi çözüme ulaşması için camianın ileri gelenleri bayram sonrasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılarak krizin çözülmesi için somut adım atılması bekleniyor.