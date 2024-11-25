Güneşköy'de Cumartesi sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında

30 yaşındaki Emre Artuğ Çiftçioğlu, 29 yaşındaki Maria Anatolyevna Danovskaya ve araçta bulunan köpekleri hayatlarını kaybetti.

Çiftçioğlu önceki gün, köyü Yeşilırmak’ta toprağa verildi.

Cumartesi sabah 01.50 sıralarında, Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde, Bademliköy'de sakin 30 yaşındaki Emre Artuğ Çiftçioğlu, yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yoldan çıkan jeep araç, tekrar kontrolsüzce yola girerek, bu kez yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü 30 yaşındaki Emre Artuğ Çiftçioğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin 29 yaşındaki Maria Anatolyevna Danovskaya ile araçta bulunan bir köpek yaşamlarını yitirdi.