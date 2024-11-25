Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meteoroloji Dairesi’nin güncellediği verilere göre, okullarda eğitime ara verilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Meteoroloji Dairesi’nin güncellenmiş verilerini yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Meteoroloji Dairemizin güncellediği açıklamasına binaen yapılan değerlendirmemize göre okullarımızda eğitime ara verilmesine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.”

-Bakanlık açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaparak, ülke genelindeki tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgilere göre, ülkemizi etkisi altına alan kuvvetli fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda, ülke genelindeki tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime devam edilecektir.”