Çamlıbel’den dikkat çeken bir hamle geldi. Kulüp, futbolculuk kariyeriyle tanınan Mustafa Avcı’yı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Edinilen bilgilere göre, hem sahadaki tecrübesi hem de futbol bilgisiyle öne çıkan Avcı’nın teknik ekibe katılmasıyla birlikte Çamlıbel’de yeni bir yapılanma süreci başladı.

Kulüp cephesinden yapılan değerlendirmelerde, bu hamlenin hedef odaklı bir adım olduğu vurgulanırken, “Çamlıbel’de hedef şampiyonluk” mesajı verildi.

Mustafa Avcı’nın göreve getirilmesiyle birlikte takımın hem oyun disiplini hem de rekabet gücünün artırılması bekleniyor. Yönetim, sezon hedeflerinin başında şampiyonluk olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.