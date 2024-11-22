Haspolat’ta önceki gün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından park halindeki bir araçta şüpheli görülen 47 yaşındaki Ekrem Şimşekyılmaz ve 44 yaşındaki Gülden Aygır’ın üzerlerinde ve araçta arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Ekrem Şimşekyılmaz ile Gülden Aygır dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Hala Sultan Camisi'nin park yerinde şüpheli gördüğü araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, Ekrem Şimşekyılmaz’ın sürücü, Gülden Aygır’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada Şimşekyılmaz’ın tasarrufunda 12 gram metamfetamin türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 21 bin 400 TL para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise Gülten Aygır’la içtiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu belirtti. Uyuşturucunun analize gönderildiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.