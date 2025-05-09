Lefkoşa’da bir evden bir milyon TL’ye yakın para ve ziynet eşyası çalan 26 yaşındaki kadın tutuklandı.

Lefkoşa’da bir evin yatak odasındaki kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro ve 3 bin ABD doları nakit parayla muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen olayın polisin bilgisine getirilmesiyle meselede zanlı olarak görülen 26 yaşındaki Mayesi Begenova tutuklandı.

Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mayesi Begenova dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 3 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanında kasadaki paraları çalmadığını iddia ettiğini ve bu yönde soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Sevdalı, aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kasayı bilmediğini, altınları aldığını, 2 yaşındaki çocuğu olduğunu ifade ederek, “O kadının zararı neyse öderim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.