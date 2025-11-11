Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkan Ersin Tünay, Asbaşkan Ayşe Göktaş; Yazman Gözde Evram; Sayman Kadriye Karaoğlan oldu.

Faal üyeler; Sıdıka Omay, İnsel Topal, Nilay Pınardan; yedek üyeler Ufuk Soykut ve Yıldan Hançerlioğlu’dan oluştu.

Disiplin Kurulu Başkanlığına Adnan Fikretler seçilirken, Yazman Ayşe Hançer; üye Metin Pastırmacıoğlu ve yedek üye Kezban Kanlı oldu.

Denetleme Kurulu Başkanlığına Ülker Baysen getirilirken, Yazman Ayşegül Taşpınar, üye Fazilet Bakıroğlu ve yedek üye Gülten Güvenen oldu.