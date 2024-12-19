Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan‘Dönüm Noktası’ isimli programının yapımcısı Çağan Balcan, programının 8.sini Türkiye’ de Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksinde gerçekleştirdi. Çağan Balcan, Avrupa Voleybol U20 Şampiyonası şampiyonu Türkiye Voleybol U20 Milli Takımı oyuncusu Türk Kadın Voleybolunun ve en iyi smaçörlerinden, Beşiktaş oyuncusu Saliha Şahin ile şampiyonanın en iyi pasörü ve en değerli oyuncusu seçilen Dilay Özdemir’le 8. Bölüm programını yaptı.Bu arada Çağan Balcan’a Beşiktaş’ın imzalı formasını Beşiktaş Kadın Voleybol Takımının Menajeri Türk Kadın Voleybol tarihinin efsane ismi Arzu Göllü takdim etti. Çağan Balcan, Arzu Göllü’den birlikte program sözü de aldı. Çağan Balcan önemli iki programı gerçekleştirmesinde emeği geçen Arzu Göllü ve Burhan Bilir’e teşekkür etti.

Saliha Şahin Milletler Ligi şampiyonu milli takımın smaçörlerinden Çağan Abi tam sayfa verebilirsen haberi çok iyi olur çünkü tarihi olay Çağan Çağan Balcan Kıbrıs Türk Sporu acısından ve Spor programları acısından ilk yaşandı tarih yazıldı.

Arzu Göllü Türk Bayan voleybol tarihinin efsane ismi ve Beşiktaş Bayan Voleybol takımının menejeri bana sporcuların imzalı formasını takdim etti