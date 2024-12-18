Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası, bu yıl da birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva, 25-27 Aralık tarihleri arasında İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Kupa kapsamında dört güçlü takım şampiyonluk için mücadele edecek. İlk gün oynanacak yarı final karşılaşmalarında, basketbol tutkunları nefes kesen maçlara tanık olacak.

Yarı Final Maç Programı

• 25 Aralık Çarşamba

Saat 18:00 – Cortado Ada Spor vs. Çetinkaya Türk Spor Kulübü

Saat 20:00 – L. Gençler Birliği Spor Kulübü - Soyer Aksu Basketbol Takımı

Bu karşılaşmalar sonunda galip gelen iki takım, 27 Aralık Cuma günü saat 20:00’de Şampiyonluk Maçı için sahaya çıkacak. İlk gün maçlarını kaybeden takımlar ise aynı gün saat 18:00’de 3.’lük Maçı oynayacak.

BASKETBOL HEYECANI İSKELE’DE YAŞANACAK

Turnuva, basketbolseverlere hem rekabet dolu maçlar hem de sporla dolu keyifli anlar sunmayı hedefliyor. İskele Belediyesi yetkilileri, turnuvanın sporun gelişimine katkı sağladığını ve genç sporculara önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

Basketbolseverler, bu heyecana ortak olmak ve takımlarını desteklemek için 25-27 Aralık tarihleri arasında İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda buluşacak. Tüm maçların ücretsiz olarak izlenebileceği turnuvaya katılımın yoğun olması bekleniyor.

Not: Tüm basketbol tutkunları, İskele Kupası’nda yılın son

basketbol şölenine tanıklık etmeye davetlidir!