İngiltere'nin Barking kentinde yaşayan 60 yaşındaki tır şoförü Gary MacDonald, ulusal piyangodan tam 5.2 milyon sterlin (yaklaşık 266 milyon TL) kazandı. Hayatının en büyük sürpriziyle güne başlayan MacDonald, artık çalışmayacağını açıkladı ve ilk iş olarak patronunu arayıp istifa etti.

Piyango kazandığını sabah 05.20'de aldığı bir e-postayla öğrenen MacDonald, önce 35 sterlin kazandığını düşünerek sevindi. Ancak detaylara bakınca kazandığı miktarın milyonlar olduğunu fark etti. O anı anlatan MacDonald, "Bir gün daha çalışmanın anlamı kalmamıştı. Sabah 06.30'da patronumu arayıp işi bıraktım" dedi.

İLK ALIŞVERİŞİ HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Milyonlarca sterlinlik servetin sahibi olan MacDonald, buna rağmen gösterişli harcamalar yapmadı. Kazanır kazanmaz yaptığı ilk alışveriş, bir elektrikli süpürge oldu. "Hala en iyi fiyatı arıyorum. Gösterişi sevmem, ayağı yere basan bir insanım" diyen MacDonald ve 25 yıllık hayat arkadaşı Anita, öncelikle sade yaşam tarzlarını sürdürmeyi planlıyor.

HAYALİNDE FORMULA 1 VE YENİ BİR EV VAR

Uzun yıllardır birlikte olduğu Anita ile artık evlenmeyi planlayan çift, servetlerini dünyayı gezip Formula 1 yarışlarını izlemek için kullanmak istiyor. "Her yarışı izleriz. Saat 03.00'te bile başlasa kalıp izliyorum" diyen MacDonald, sonunda hobilerine ve yeni deneyimlere zaman ayırabileceklerini söyledi.

Çiftin gelecek planları arasında yeni bir ev almak da var: "Tüm hayatımız boyunca başkalarına destek olduk, hep birilerini öncelik yaptık. Şimdi biraz da kendimizi şımartma zamanı..."