Amerikalı gezgin Lexie Alford, henüz 21 yaşındayken dünyadaki 196 ülkenin tamamını ziyaret ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. YouTube'da "LexieLimitless" adlı kanalında seyahat deneyimlerini paylaşan Alford, merakla beklenen "Gittiğin ülkeler arasında favorin hangisi oldu?" sorusuna da yanıt verdi... Cevabı ise çoğu kişiyi şaşırtan "Butan" oldu.

Hindistan ve Çin arasında konumlanan, dağlarla çevrili küçük bir krallık olan Butan, "dünyanın en mutlu ülkesi" olarak biliniyor. Nüfusu 800 binin altında olan ülkenin yüzölçümü Belçika kadar ancak yüzde 85'i ormanlarla kaplı. Lexie, ülkeyi tanımlarken "şimdiye kadar soluduğum en temiz hava" olarak yorumluyor.

The Mirror'daki habere göre Alford'un Butan'a ilk ziyareti 2018 yılında gerçekleşmişti. Ancak etkisinden çıkamayan genç gezgin, bu yıl yeniden ülkeye döndü. Bu defa hedefi, Paro Vadisi'nde deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yüksekte yer alan ve 1692 yılında inşa edilen efsanevi Tatsang Manastırı'nı görmek...