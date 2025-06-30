Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, (KTSYD) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nun KTFF-KTSYD gerginliği hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun bir televizyon programında KTSYD Kupası ile alınan Yönetim Kurulu kararının gerekçesini açıklaması üzerine KTFF ile ilişkilerin askıya alınması kararının ortadan kalktığı belirtildi.

KTSYD Yönetim Kurulu, KTFF ile diyaloğa her zaman hazır olduklarını da ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Kamuoyuna duyuru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2025 tarihinde yayınlamış olduğu ve KTFF’ye üye kulüplerin her yıl düzenlenen KTSYD Kupası’na katılımını yasaklayan Yönetim Kurulu kararının ardından, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu katıldığı televizyon programında kararın alınma gerekçesini, KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Gecesi’ne davet almadığı şeklinde açıklamasıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

KTFF Yönetim Kurulu kararının gerekçesinin kamuoyuna açıklanması ile birlikte, KTSYD Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu basın açıklamasında belirtildiği üzere, KTFF ile ilişkilerin askıya alınması kararı da ortadan kalkmıştır.

Bu hususta derneğimizin yaptığı tüm organizasyonların tüm spor federasyonlarına ve halka açık olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

KTSYD olarak bizler, sporun tüm paydaşlarıyla iyi ilişkiler kurarak, ülkemiz sporunu daha iyi noktalara çıkarmak adına da üzerimize düşen görevleri yaparak çalışmalarımıza dün olduğu gibi, yarın da devam edeceğiz.

Bu kapsamda ilişkileri normal zemine oturtmak ve işbirlikleriyle ülkemiz sporuna daha verimli hizmetlerde bulunmak adına KTFF ile de diyaloğa her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”