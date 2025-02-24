Büro-İş’ten verilen bilgiye göre ek protokol, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi’nin ülkede değişen ekonomik koşullar nedeniyle 2025 yılı şartları göz önünde tutularak, çalışanların yan haklarının erimemesi adına yapıldı.

Büro-İş Başkanı Tuna konuyla ilgili açıklamasında, genellikle iki yıllık olarak düzenlenen toplu iş sözleşmelerinde, yılın dönmesiyle özellikle yan haklar olan ve maddi kazanım sağlayan maddelerin rakamsal olarak güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun hızlı artışının, üyelerin haklarını her geçen gün eritebildiğine işaret eden Tuna, “Bunun önüne geçmek ve emekçi üyelerimizin refah düzeylerini korumak en az geliştirmek kadar önemli görevlerimizdendir.” dedi.

Bu nedenle 2025 yılı şartlarına uygun olarak revize ettikleri bazı maddeleri kapsayan ek protokolü Beyarmudu Belediye Başkanı ile imzaladıklarını belirten Tuna, ek protokolün üyelere hayırlı olmasını diledi.