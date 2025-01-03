Murat ASLAN

Astrolog ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sema Sidar ile 2025 yılına dair öngörülerini konuştuk.

1983 Ankara doğumlu olan Sema Sidar, Üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri üzerine yaptıktan sonra, içsel dünyasında yolculuğa çıkmasıyla Astrolojiye merak salmasıyla astrolog 2,5 yıllık bir eğitim alarak Astrolog ve Kişisel Gelişim uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

2015 yılında Sema Sidar Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi’ni kurarak bilgilerini danışmanlarıyla paylaşmaya başladı.

Sema Sidar ile röportajımıza başlarken Astrolojinin ne olduğuna kısaca değindi.

Sidar, Astroloji’nin gökyüzündeki gezegen hareketlerinin insanların hayatına nasıl yansıdığını anlatan bir bilim alanı olduğunu ifade ederek “Daha çok insanlara doğru zamanda doğru hareketleri yapma veya yorumlamasına yardımcı olma işi diyebiliriz. Bugüne kadar ayın hareketleriyle yorumlama yapılmaktaydı” diye konuştu.

2025 DAHA SAKİN BİR YIL OLACAK

Astrolog Sema Sidar, 2025 yılına dair yorumlamalarına başlarken genel olarak bir yorumlama yapmak gerekirse 2025 yılının büyük çoğunluğunun insanlığın 2026 yılına hazırlanacağı 2024 yılına göre daha sakin bir yıl olacağını belirterek “Bu yıl üç tane önemli gezegen burç değiştirecek. Bunlar ağır hareket eden Neptün, Uranüs ve Satürn gezegenleridir. Bunlar insanlığı değişen dünyaya adapte etmeye çalışacaklar. Bizlerin harekete geçip sorumluluk almamız için tetikleyecekler” dedi.

MART VE HAZİRAN AYI ARASINDA GERİLİMLER YAŞANACAK

2025 yılının ikinci yarısının insanlar için daha rahat enerjilerin olacağını söyleyen Sidar “Yılın ilk yarısında özellikle Mart ayında gergin gökyüzünden dolayı istemediğimiz kararlar alabiliriz. Özellikle kariyerlerle ilgili konularda kendimizi sıkışmış hissedebiliriz” diye konuştu.

Dünyada devam eden savaş ortamına dikkat çeken Sidar “Mart ayından başlayarak Haziran’ın ilk haftasına kadar hem gerginliklere hem de ülkelerin sınırlarını çizmek için yapacakları hamlelere şahit olacağız. Yani küçük savaşlar görebiliriz” dedi.

EYLÜL AYINDA KIBRIS DÜNYA GÜNDEMİNDE OLACAK

Yılın ikinci yarısıyla beraber hem ekonomilerin düzelmeye başlayacağını hem de insanların yatırım yapmak için fırsatlar bulacağını anlatan Sema Sidar, “Kıbrıs için özellikle ülkemiz için fırsatlar doğacak. Başta emlakla ilgili fırsatlar olmak üzere Kıbrıs’ta üretilen ürünler pazarda daha rahat yer bularak öne çıkacak. Kıbrıs özellikle Eylül ayında daha çok dünya gündemine çıkacaktır.”

Kıbrıs sorunu ile ilgili bir gelişme beklediğini ifade eden Sidar “Bir anlaşma 3 yıl içinde olabilir. Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler Haziran’da başlar ve Ekim’de bir çerçeveye oturtulabilir. Kırılma 2026 yılının Ağustos ayında olabilir” dedi.

BU YIL YENGEÇ DİĞER BURÇLARA GÖRE BİR ADIM ÖNDE OLACAK

Röportajımızın devamında burçlara da kısa yorumlar yapan Astrolog Sema Sidar, normalde her yıl şu burç daha şanslı diye konuştuklarını ancak bu yıl bir burç şanslı olacak diyemediklerini ifade ederek ancak Yengeç Burcunun bir adım önde olabileceğini söyledi. En çok değişim yaşayacak burçların Koçlar, İkizler, Yengeçler, Başaklar ve Balıklar olacağını belirtti.

DİREKSİYONA GEÇEN KAZANACAK

Sidar, “Bu yıl direksiyona geçen kazanacak” diyerek insanların herşeyi oluruna bırakmaması gerektiğini bir şeyler başarmak için harekete geçenlerin bu yıl hem başarılı olacağını hem de para kazanacağını vurguladı.