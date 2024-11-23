Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa AKM’de’ tören düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Burası bir açık oturum değildir. Bugün bir kutlama günü.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Tekrar dünyaya gelsem öğretmen olurdum. Ama iyi bir öğretmen olmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum.” dedi.

“Öğretmenlerin hakları noktasında sendikanın yaptığı mücadeleyi tabii ki selamlarım, ben örgütlü yaşama inanan ve sendikada da yıllarca temsilcilik yaparak mücadele eden bir öğretmenim.” diyen Çavuşoğlu, mücadelenin toprakla, tezekle değil kağıtla, kalemle, fikirle olacağını ifade etti.

“Yollarda değil masa etrafında buluşacağız.” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Masa etrafında geleceğe doğru sıkıntılarımızı çözmek adına diyalogla, fikir alışverişiyle doğrulara birbirimizi ikna etmekle başaracağız. Bunun başka yolu olamaz, olmamalı.”

Yasalarda eksiklik olabileceğini ya da ekonomik sebeplerle alınan tedbirlerin tam anlatılamamış olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, bunların mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu kendisinin de sendikacılık geçmişi olduğunu hatırlattı.

“Öğretmenler gününde tabii ki öğretmenlerin sorunları da konuşulacak, mutlulukları da konuşulacak, mutsuzlukları da konuşulacak ve bunların hepsini biz dinlemek zorundayız ve bu sabrı göstermek zorundayız.” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Diyalog yollarını açmaya, zorlamaya devam edeceğiz. Onlar eleştirilerini yapacak. Biz cevap hakkımızı kullanacağız”