Büyük oynamaya çalışan adam kimdir? Tabii ki Hristodulidis adlı Rumların lideri. Yani Rum Yönetimi Başkanı… Şu açıklamaya bakın Allahaşkına… Rum sözcü şöyle demiş;“Kıbrıs Cumhuriyeti ve ABD arasındaki stratejik diyalog çerçevesinde iki taraf arasındaki ikili işbirliğinin gerek iki ülkenin menfaatine, gerek bölgesel bir dizi alana yayılması niyeti dile getirilmiştir…” Sözcü Başkanının sözlerini dile getirmiş… Bu açıklamayı kimin yaptığını bilmeden okuyan, Orta-Doğu’da büyük, güçlü ve bölgede söz sahibi bir devletin Başkanı’nın yaptığı bir açıklama sanacak… Halbuki, küçücük Rum Kıbrıs Cumhuriyeti lideri ve hükümeti kendini dev aynasında görüp, dünyanın güçlü devletlerinden biri edasıyla sahne almaya devam etmekte…

ABD’nin yeni Başkanı Trump ile (haftalarca bekledikten sonra) bir telefon görüşmesi yaparak gündem oluşturmaya çalışan Rum lider, hayal alemindeki yürüyüşüne devam etmektedir. Yani kısacası, bu Rumlar hiç akıllanmaz… Komünist Partisi AKEL ise önceliklerinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve işgalin sona erdirilmesi olduğunu açıkladı… Buyurun… Bu kafa yapısındaki Rum liderliğiyle ve hükümeti ile neyi görüşeceksiniz? Gerçekten, yeni bir görüşme sürecinin başlaması için yanıp tutuşan Rumlarla kalıcı, gerçekçi çözüme ulaşılamaz. İki devlet, bu adada kalıcıdır. Bu gerçeği göremeyen veya görmek istemeyen Rum liderliğindeki kişiler sırayla psikiyaristlerden randevu almaya başlamalı…

Orta-Doğu’da sorunlar bitmez. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile yoluna devam etmektedir. Varsın Rumlar büyük oynama sevdasıyla hayal aleminde yaşamaya devam etsinler… Rumlar, iktidarıyla, muhalefeti ile yeni oyunlar düzenlemeye çalışarak, kendi kendilerini aldatmaya devam edeceklerdir. Bu gerçek bariz bir biçimde ortaya çıkmıştır.